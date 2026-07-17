Car Accident : ओव्हरटेकच्या नादात नादुरुस्त ट्रकवर कार धडकली; दोघे ठार, चौघे गंभीर जखमी

जळगाव - जळगावहून अजिंठ्याकडे जाणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाची कार रस्त्यात उभ्या नादुरुस्त ट्रकला पाठीमागून धडकली. उमाळा गावाकडून गाडेगावच्या दिशेने जाताना घाट उतरल्यावर गुरुवारी (ता. १६) सायंकाळी साडेसहाला हा अपघात घडला. एका वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या नादात समोर अचानक आलेल्या ट्रकला वाचविताना कारची धडक बसली. या अपघातात दोघे जागीच ठार झाले असून, चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत, तर एका तरुणाला किरकोळ दुखापत झाली..उमाळा घाट उतरल्यावर कारचालक नेरीकडे जात असताना, उभ्या नादुरुस्त ट्रकवर कार धडकणार, म्हणून चालकाने वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भरधाव वेगामुळे कार दुभाजकाला आदळून दूरवर घरंगळत जाऊन कोसळली. या अपघातात इस्राईल शेख इरफान (वय-२१, रा. अजिंठा) व पंकज हरिश बेंडवाल (वय-३४, इंदूर) जागीच ठार झाले..प्रदीप ऊर्फ छोटू ओमप्रकाश परदेशी गंभीर जखमी झाला, तर गिरीश योगेश चव्हाण (वय-२१, खेडी), गौरव राजू परदेशी (इंदूर) आणि अनुज रामावत परदेशी (वय-२५, खेडी) यांना किरकोळ दुखापत झाली. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जखमीं गौरव परदेशी गुरुवारीच इंदूरहून जळगावला आला होता..परदेशी कुटुंबातील तरुण बांधकाम व्यावसायिक जळगावहून कारने (एमएच १९, इपी ९०६६) अजिंठ्याकडे साइटवर निघाले होते. उमाळा घाटाजवळ रस्त्यात नादुरुस्त ट्रक (जीजे ०४, एएक्स २२८०) उभा होता. प्रत्यक्षदर्शींनुसार, चालकाला उभ्या ट्रकचा अंदाज आला नाही. समोर अचानक ट्रक दिसल्याने गाडी वळविण्याच्या प्रयत्नात कार थेट दुभाजकाला धडकून ५० ते ६० फूट बाहेर जाऊन आदळली. यामुळे कारच्या चिंधड्या उडून दोघे जागीच ठार झाले..जखमींना न बोलण्याच्या सूचनाअपघातग्रस्त कारमध्ये सहा तरुण असल्याचे प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले. रुग्णालयात जखमींच्या नातेवाईकांसह प्रतिष्ठितांनी गर्दी केली होती. शुद्धीत असलेल्या जखमींना नेमका अपघात कसा झाला, याची वारंवार विचारणा पोलिस करीत होते. मात्र, कोणीही माहिती देत नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले..तरुणाची मदतपाळधी (ता. जामनेर)हून जळगावकडे येणारे उज्ज्वल पाटील अपघाताची विदारकता पाहून थांबले. माहिती मिळाल्यावर पोलिसही त्याठिकाणी दाखल झाले. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी सुप्रीम कंपनीची रुग्णवाहिका बोलाविली. या सर्व कामात उज्ज्वल पाटील यांनी सहकार्य केले. श्री. पाटील रायगड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेक सोहळा समितीचे सदस्य आहेत..माणुसकी थिजलीअपघातानंतर जखमी वाचविण्यासाठी येणाऱ्या-जाणाऱ्यांकडे मदतीची विनवणी करीत होते. मात्र, काही महाभाग वाहने थांबवून व्हिडिओ काढण्यात मग्न होते. कोणीही जखमींना रुग्णालयात नेले नाही. अखेर ४० मिनिटांनी रुग्णवाहिका आल्यावर जखमींना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने कुटुंबीयांनी त्यांना खासगी रुग्णालयात हलविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.