Jalgaon Crime News : महिलेचा जळून मृत्यू चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

अमळनेर : मांडळ (ता. अमळनेर) येथे ३१ वर्षीय महिलेच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिचा छळ होत असल्याने छळाला कंटाळून महिलेने स्वतःला जाळून घेतल्याने तिचा मृत्यू झाला.

याप्रकरणी मयत महिलेच्या भावाने दिलेल्या फिर्यादीवरून चार जणांविरुद्ध मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी मारवड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case has been registered against four persons for burning death of woman jalgaon crime news)