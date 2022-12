Jalagon News : चाळीसगाव बाजार समितीत योजनांबाबत कार्यशाळा; शेतकऱ्यांना विविध योजनांची माहिती

चाळीसगाव (जि. जळगाव) : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ‘शेतमाल तारण योजना' अंतर्गत नुकतीच एकदिवशीय कार्यशाळा घेण्यात आली. या वेळी शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (Chalisgaon Market Committee Workshop on Plans Information about various schemes to farmers Jalagon News)

महाराष्ट्र सहकार विकास मंडळ व महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ‘शेतमाल तारण योजना' अंतर्गत ‘वखार आपल्या दारी'विषयक कार्यशाळा घेण्यात आली.

या जिल्हास्तरीय कार्यशाळेला सर्व शेतकरी, शेतकरी गट, महिला बचत गट व उत्पादक कंपनी उपस्थित होते. या वेळी बाजार समितीचे सचिव जगदीश लोध प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या प्रसंगी राज्य व्यवस्थापक प्रशांत भास्कर (नोडल अधिकारी स्मार्ट प्रकल्प, कुशाग्र मुंगी, समाधान पाटील, दीपक पाटील, अनिल निंबाळकर आदी उपस्थित होते. दरम्यान, यावेळी उपस्थित मान्यवरांचे किशोर पाटील यांनी आभार मानले.

