Jalgaon Crime News : टास्क पूर्ण करण्याच्या आमिषाने फसवणूक; भुसावळच्या तरुणास 7 लाखांत गंडविले

जळगाव : दिलेला टास्क पूर्ण केल्यास त्या बदल्यात अधिक नफा देण्याचे अमिष दाखवत भुसावळ येथील तरुणाची सात लाखांत ऑनलाइन फसवणूक करण्यात आल्याप्रकरणी सायबर शाखेत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

या घटनेत खान यांच्यासह त्यांच्या आई व पत्नी यांच्या खात्यावरूनही रक्कम काढली. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात संबंधित आयडी युजरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Cheating with Lure of Task Completion young man from Bhusawal cheated of 7 lakhs Jalgaon Crime News)