Jalgaon News : बालिकेसह तिच्या पित्यावर चॉपर हल्ला

Jalgaon News : औद्योगीक वसाहत परिसराला लागून असलेल्या सुप्रिम कॉलनी भागात जुन्या वादातून दहा वर्षाच्या बालिकेसह तिच्या पित्यावर घरात घुसून चॉपरने हल्ला करण्यात आला. ही घटना मंगळवार (ता.३०) रोजी भरदुपारी घडली.

जखमींना तातडीने परिसरातील नागरीकांनी जिल्‍हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. (Chopper attack on girl with her father in jalgaon news)