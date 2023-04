Jalgaon Crime News : तो चॉपर हल्ला लग्न मोडण्याच्या वादातून..

By

जळगाव : शहरातील टॉवर चौकात सोमवारी (ता. ३) रात्री विक्की सांडू यादव (वय २७, रा. ब्राह्मणसभा, बळीराम पेठ) या तरुणावर धारदार चॉपरने हल्ला चढवून ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. (Chopper attack over marriage break up dispute in jalgaon crime news)

जखमी तरुणासोबत लग्न ठरलेल्या मुलीशी प्रेमसंबंध असलेल्या तरुणाने त्याच्या मित्रांच्या संगतीने हा हल्ला चढविल्याचे समोर आले असून, शहर पोलिसांत संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

शहरातील बळीराम पेठेतील गवळी वाड्यातील रहिवासी दीपक लक्ष्मण गवळी (वय ३४) यांचा शालक विक्की यादव (मुळ रा. छत्रपती संभाजीनगर) याचे काही दिवसांपूर्वी शहरातील एका मुलीसोबत साखरपुडा होऊन लग्न ठरले होते.त्या मुलीसोबत गोलू मराठे याच्यासोबतचे फोटो विकी यादवच्या मोबाईलवर आल्यानंतर साखरपुडा मोडण्यात आला होता.

परिणामी, गोलू मराठे याने विक्की यादव याला धमकावून त्रास देत होता. रविवारी (ता. २) मध्यरात्री गोलू मराठे, विवेक किशोर मराठे, भरात विवेक मराठे यांनी विक्की यादव यास फोन करून छत्रपती शिवाजीनगर उड्डाणपुलाजवळ बोलावून घेतले. नंतर तेथे वाद झाल्यानंतर भरत मराठे याने विक्कीच्या पोटात चॉपर खुपसला.

यात विक्की गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राथमिक उपचार करून त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याबाबत दीपक गवळी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक सर्जेराव क्षीरसागर तपास करीत आहेत.