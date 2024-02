Jalgaon News : भुसावळकरांना विकास हवा, मग कर भरावाच लागेल : जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद

Jalgaon News : नागरिकांना दैनंदिन सुविधा पथदीप, पिण्याचे पाणी अशा सुविधा हव्या असतील तर त्यावरील खर्च भरलेल्या करामधून केला जात असल्याने नागरिकांना पालिकेचा कर भरावाच लागेल, तरच पालिकेच्या माध्यमातून चांगल्या सुविधा देता येतील, असे प्रतिपादन जिल्ह्याधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

जिल्हाधिकारी म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवायची असेल तर पाणी कर, घरपट्टी कर भरणे अनिवार्य आहे, हे भरल्यास पालिकेच्या माध्यमातून विकास कामे होतात. (Collector Ayush Prasad statement Bhusawal people want development then they have to pay taxes jalgaon news)