Jalgaon News: सार्वजनिक बांधकाम ‘ना-हरकत’ अटीनुसार कामे करीत नाही : आयुक्त विद्या गायकवाड

Jalgaon News : शासनाच्या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रस्त्याची कामे करण्यात येत आहे. मात्र महापालिकेने दिलेल्या ‘ना-हरकत’ अटीनुसार कामे होत नसल्याचे तयार रस्ते फोडावे लागत आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी भुयारी गटारी तसेच अमृत जोडणी झाली आहे. त्याच रस्त्याची कामे करण्याबाबत महापालिकेतर्फे पत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड यांनी दिली.

शहरातील रस्ते तयार करण्यासाठी शासनाने निधी दिलेला आहे. ११० कोटी व ८५ कोटीच्या निधीतून ही कामे होत आहेत. मात्र शहरातील रस्त्याची कामे महापालिकेतर्फे न करता ती सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात येत आहे. (Commissioner Vidya Gaikwad statement Public works are not working under no harakat conditions jalgaon news)