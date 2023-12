Jalgaon News : घरपट्टी कराची थकबाकी असलेल्या 58 जणांची नळजोडणी बंद; महापालिकेतर्फे धडक कारवाई

Jalgaon News : घरपट्टी कराची अनेक वर्षांपासून थकबाकी असलेले व अभय शास्ती माफी योजनेचा फायदा न घेणाऱ्या ५८ जणांची नळजोडणी महापालिकेमार्फत बंद करण्यात आली.

महापालिकेतर्फे ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे.(Connection of 58 people with house tax arrears closed by municipal corporation jalgaon news)