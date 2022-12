By

चाळीसगाव (जि. जळगाव) : तालुक्यातील करगावसह चार गावे मिळून आरोग्य उपकेंद्र उभारले जात आहे. मात्र सात वर्षे उलटून देखील बांधकाम अपूर्णावस्थेत असल्याने गावातील गर्भवती महिलांसह नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे बांधकाम तातडीने पूर्ण करून आरोग्य उपकेंद्र सुरू करण्याची मागणी होत आहे. (Construction of Kargaon sub centre stalled issue of citizens health Jalgaon News)

जळगाव जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत तालुक्यातील करगावला चार गावांना मिळून आरोग्य उपकेंद्रासाठी ७५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या चार गावांची लोकसंख्या जवळपास ७ हजार इतकी असून, गेल्या सात वर्षांपासून आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र, ते अर्धवट अवस्थेत आहे. त्यामुळे सध्या गावात आरोग्याची सोयीसुविधा नसल्याने रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे.

त्यात एखाद्याची प्रकृती अचानक खालावल्यास किंवा गर्भवतीला प्रसूतीला घेऊन जायची वेळ आल्यास त्यांना तरवाडे येथील आरोग्य उपकेंद्रात न्यावे लागते. त्यामुळे शासनाच्या पैशांचा अपव्यय झाल्याची चर्चा गावात सुरू आहे. दरम्यान, अद्यापपर्यंत आरोग्य उपकेंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम होऊन जनतेच्या सेवेत येणे गरजेचे असताना का दिरंगाई होत आहे, याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, हे काम अर्धवट अवस्थेत सोडून दिल्याचे माजी चेअरमन दिनकर राठोड यांचे म्हणणे आहे तर याकडे चाळीसगाव तालुका आरोग्य विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे देखील ग्रामस्थांमधून बोलले जात आहे.

"आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम गेल्या सात वर्षांपासून रखडले आहे. गावात आरोग्याची दुसरी सुविधा नसल्याने गरोदर मातांसह रूग्णांची गैरसोय होत आहे. किंबहुना वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी तरवाडे येथील आरोग्य उपकेंद्राला जावे लागते. त्यामुळे या समस्यांचे तातडीने निराकरण करून रूग्णांची गैरसोय दूर करावी." - दिनकर राठोड, माजी चेअरमन, करगाव

