Jalgaon News : नकार देऊनही शेडची उभारणी; महासभेत आयुक्तांचे उत्तर केवळ हवेतच?

जळगाव : महापालिकेच्या मागील भागात पत्र्याचे शेड उभारून त्या ठिकाणी भंगाराचे गुदाम करण्यास नगरसेविका ॲड. शुचिता हाडा यांनी विरोध केला. त्यानंतर आयुक्तांनी ते काम होणार नाही, अशी ग्वाही दिली. (Construction of shed in back of Municipal Corporation despite refusal jalgaon news)

मात्र, त्याचा विसर पडल्याचे समजून त्या ठिकाणी सुटीच्या दिवशी काम करून शेडही टाकण्यात आले. मग महासभेत नगरसेवकांना दिलेले आश्‍वासन केवळ नावालाच असते काय, असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या सतरा मजली इमारतीच्या मागील बाजूला मोठे पत्र्याचे शेड उभारण्यात येत आहे. महापालिकेने गावातून जप्त करून आणलेल्या टपऱ्या, भंगार साहित्य ठेवण्यासाठी हे शेड तयार करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी नगरसेवकांची मंजुरी न घेता स्वत:च्या अधिकारात या कामास मंजुरी दिली आणि काम सुरूही झाले.

भाजपच्या नगरसेविका ॲड. शुचिता हाडा यांनी हा प्रश्‍न महासभेत उपस्थित केला. महापालिकेच्या शहरात अनेक जागा आहेत, त्या सामाजिक संस्थांना भाडेतत्वावर दिल्या आहेत आणि महापालिकेच्या मागील भागात हे शेड उभारण्यात येत आहे. वास्तविक सतरा मजली इमारतीचा भाग चांगला दिसत असताना शेड उभारून त्या ठिकाणी विद्रुपीकरण का केले जात आहे, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला होता.

आयुक्तांचे आश्‍वासन मात्र नंतर काम

ॲड. शुचिता हाडा यांनी प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी आपण ते काम बंद करणार आहोत, असे सांगितले. त्यानंतर काम बंदही झाले. आता पुन्हा त्या ‘नगरसेविकां’ना विसर पडला असावा, असेही त्यांना वाटले आणि त्यांनी काम करण्याचे पुन्हा आदेश दिले. विशेष म्हणजे एका दिवसात त्या ठिकाणी पत्र्याचे शेड टाकण्यात आले.

महासभेतील उत्तरे कशासाठी ?

महापालिका आयुक्तांनी महासभेत हे काम होणार नाही, असे सांगितले. विशेष म्हणजे त्याची रेकॉर्डला नोंद आहे, तसेच त्याचे व्हिडीओ चित्रणही झाले आहे. मग महासभेत नगरसेवकांना उत्तरे दिली जातात त्याला काहीच महत्त्व नसते का? नगरसेवकाचे प्रश्‍न आणि आयुक्तांनी दिलेली उत्तरे केवळ जनतेची दिशाभूलच आहे का? हा महासभेचा ‘हक्कभंग’ होत नाही, असे अनेक प्रश्‍न आता निर्माण झाले आहेत.