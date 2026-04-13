Cotton Rate Increase : कापसाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा वाढल्या; साडेआठ हजारांवर भाव गेल्याने कपाशीचा पेरा वाढणार

जळगाव - अमेरिका-इराण युद्धामुळे कापसाला मागणी वाढली असून, आठ हजार ५०० रुपयांचा भावही प्रतिक्विंटल मिळत आहे. मात्र, दुसरीकडे कापूस शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नाही, अशी स्थिती आहे. कापसाला हंगामाच्या शेवटी मिळालेला चांगला भाव पाहता, यंदाच्या खरीप हंगामात कापसाचा पेरा दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज कृषी विभागासह शेतकऱ्यांकडून वर्तविला जात आहे..जिल्ह्यात आता रब्बी हंगामातील उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हातात आले आहे. एप्रिल महिन्याच्या सुरवातीला अवकाळी पाऊस, गारपिटीने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, तरीदेखील आता मोठ्या उमेदीने शेतकरी खरीप हंगामातील पिकांच्या तयारीला लागले आहेत. शेतामधील रब्बी पिकांची पळकाट्या, धस जाळून टाकण्यावर शेतकऱ्यांचा भर आहे. येत्या रविवारी (ता.१९) अक्षयतृतीया झाल्यानंतर खऱ्याअर्थाने शेतकरी बागायती खरिपाची तयारी सुरू करतील..यंदा खतांचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशाासनासह कृषी विभाग सज्ज झाला आहे. नुकताच खतांचा एक रेक आलेला आहे. मागील वर्षी खरिपाला अतिवृष्टीचा फटका बसला होता. सोबत काही ठिकाणी कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादूर्भाव होता. हंगाम निघाल्यावर 'सीसीआय'ची केंद्रे उशिरा सुरू झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कापूस व्यापाऱ्यांना विकावा लागला. 'सीसीआय'चा भाव ८,१०० रुपये असला तरी व्यापाऱ्यांकडे सात हजार ते सात हजार ५०० रुपये भाव होता..आता खरीप हंगामातील कापूस शेतकऱ्यांकडे शिल्लक नाही. मात्र, आता अमेरिका-इराण युद्धामुळे परदेशात कापसाची मागणी वाढून भावही वाढला आहे. खरीप हंगाम गेल्यावर कापसाला आता आठ हजार ५०० ते नऊ हजार रुपयांचा भाव मिळत आहे. मात्र, आता कापूस बाजारात हवा तसा येत नसल्याने जिनिंग प्रेसिंगचालक चिंतित आहेत..बियाण्यांच्या २२ लाख पाकिटांची मागणीआता हंगामाच्या शेवटी चांगला भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे पांढरे सोने अर्थात कापूस पेरा यंदा जिल्ह्यात वाढणार आहे. जिल्ह्यात एकूण खरिपाचे क्षेत्र सात लाख ५० हजार हेक्टरपर्यंत आहे. जिल्ह्यात यंदाच्या खरिप हंगामासाठी विविध कंपन्यांच्या सुमारे २२ लाख बियाणे पाकिटांची मागणी नोंदविण्यात आलेली आहे..कपाशीचे क्षेत्र यंदा दहा टक्के वाढीचा अंदाज आहे. कारण अमेरिका-इराण युद्धानंतर कपाशीला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे कापूस पेरा यंदा वाढेल. मात्र, गतवर्षीचा अतिवृषटीचा अनुभव, कापूस वेचणीस न मिळणारे मजूर पाहता शेतकरी प्रत्यक्षात कापूस अधिक घेतात की इतर पिके घेतात हे लागवडीनंतरच समजेल.- कुरबान तडवी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.