Jalgaon Crime News : एरंडोलचा सराईत गुन्हेगार नाना कोळी स्थानबद्ध; येरवाडा कारागृहात वर्षभरासाठी रवानगी

Jalgaon Crime News : दिवाळी संपताच जिल्‍हा पोलिस दलाने पुनश्च हद्दपारी अन्‌ स्थानबद्धतेच्या कारवाईला सुरवात केली आहे. रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगारांच्या यादीनुसार कारवाई करताना पहिल्याच क्रमांकावर एरंडोल तालुक्याचे नाव असून, सराईत गुन्हेगार नाना ऊर्फ बुधा उत्तम कोळी (वय ३२, रा. रवंजे, ता. एरंडोल) याच्याविरुद्ध ‘एमपीडीए’ अर्थात स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली.(criminal naa koli go to Yerwada Jail for one year jalgaon crime news)

पोलिस ठाणेनिहाय गुन्हेगारांच्या वाढत्या गुन्ह्याचा आलेख पाहता रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडे पुन्हा एकदा पोलिस दलाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. पोलिस ठाण्यातून आलेल्या कुंडल्या धुंडाळून तयार झालेल्या यादीतून दिवाळीनंतरच्या पहिल्याच कारवाईचा मान एरंडोल तालुक्याने पटकावला.

जिल्हा पोलिस अक्षीक्षक एम. राजकुमार, अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, पोलिस उपअधीक्षक सुनील नंदवाळकर यांच्या सूचनेवरून एरंडोलचे निरीक्षक सतीश गोराडे यांनी कारवाईचा प्रस्ताव गुन्हे शाखेला रवाना केला.

गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ निरीक्षक किसन नजन-पाटील आणि त्यांच्या पथकातील सहाय्यक फौजदार युनूस शेख इब्राहिम, सुनी दामोदरे, जयंत चौधरी, ईश्वर पाटील अशांच्या पथकाने अंतिम प्रस्ताव तयार करून तो पोलिस अधीक्षकांना सादर केला.

त्यानंतर पोलिस अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार अनेक गुन्ह्यांत सहभागी सराईत गुन्हेगार कोळी याला ताब्यात घेतल्यावर जिल्‍हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासमक्ष हजर करण्यात आले. एक वर्ष स्थानबद्धतेच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी होऊन संशयिताला ताब्यात घेत कारागृहात रवाना करण्यात आले.

कोळीविरुद्ध दहा गुन्हे

कोळी याच्याविरुद्ध एरंडोल, धरणगाव आणि जळगाव शहर पोलिसांत गंभीर स्वरूपाचे दहा गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय, एरंडोल पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध चार वेळेस प्रतिबंधाकात्मक कारवाई केली आहे.

पुण्याला रवानगी

कोळी याला निरीक्षक सतीश गोराडे (एरंडोल), सहाय्यक निरीक्षक गणेश आहिरे, उपनिरीक्षक शरद बागल, विकास देशमुख, राजेश पाटील, अनिल पाटील, अकील मुजावर, मिलिंद कुमावत, प्रशांत पाटील, पंकज पाटील अशांनी ‘एमपीडीए’वर शिक्कामोर्तब होताच रीतसर अटक करून त्याची पुणे येथील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी केली.