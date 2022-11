जळगाव : वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण अनुभवण्याच्या आनंदावर मंगळवारी (ता. ८) काहीशा ढगाळ वातावरणाने विरजन टाकले.

तरीही जळगावकर खगोलप्रेमींनी मेहरुण तलावाच्या चौपाटीवर एकत्रित येत जमेल तेवढे ग्रहण पाहण्याचा आनंद घेतला. (Crowd of astronomers gathered at Mehrun Lake to watch the lunar eclipse in jalgaon Jalgaon News)

चंद्रग्रहण बघण्यासाठी मेहरुण तलावावर जमलेली खगोलप्रेमींची गर्दी

जळगावात चंद्रोदयावेळी ग्रहण सुटणार होते. त्यामुळे चंद्राचा केवळ २५ टक्केच भाग झाकल्याचे दिसणार होते.

त्यासाठी खगोल अभ्यासक अमोघ जोशी यांनी मेहरुण तलाव चौपाटीवर विशेष दुर्बिणीद्वारे ग्रहण पाहण्याचा उपक्रम आयोजित केला होता.

याठिकाणी चंद्रग्रहण पाहण्यासाठी प्रेमींची मोठी गर्दी जमली होती. जळगाव शहरात साधारण अर्धा तासापर्यंत ग्रहण दिसले.

