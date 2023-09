Jalgaon News : रावेरला वादळी पावसामुळे 973 हेक्टरवर नुकसान

By

Jalgaon News : तालुक्यात १६ सप्टेंबरला झालेल्या वादळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज अहवाल शासनाच्या प्राप्त झाला असून, यात केळीचे सर्वाधिक ३५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.

त्या पाठोपाठ कापसाचेही १३७ हेक्टर क्षेत्रात नुकसान झाल्याचा अहवाल आहे. (Damage on 973 hectare due to stormy rain in Raver jalgaon news)

याबाबत कृषी आणि महसूल विभागाने सादर केलेल्या अहवालानुसार तालुक्यातील ६३ गावांमधील शेतकरी या अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले आहेत. यात केळी पिकाचे १११४ शेतकऱ्यांचे ८३६ हेक्टर इतक्या केळीचे नुकसान झाले आहे.

हे नुकसान ३३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. कापूस या पिकाचे २४२ शेतकऱ्यांचे १३७ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसान झाले आहे. २ शेतकऱ्यांचे मका या पिकाचे १ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसान झाले आहे. तालुक्यातील एकूण १४३८ शेतकऱ्यांचे ९७३ हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा महसूल प्रशासनाचा प्राथमिक अंदाज आहे.