Jalgaon Unseasonal Rain Damage: तोंडापूर ला अवकाळी पावसाने गहु व मका चे नुकसान

Jalgaon News : तोंडापूर सह परिसरात बुधवारी (ता. १०) झालेल्या अवकाळी पाऊस व वाऱ्यामुळे गहू आणि मका पिकांचे मोठे नुकसान झाले. उभे पीक पिके आडवे झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला हात हिरावला गेल्याने शेतकरी चिंतातूर आहे. (Damage to wheat and maize due to unseasonal rains jalgaon news)