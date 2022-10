जळगाव : नवीन बसस्थानक आवारात रात्री नऊच्या सुमारास अनोळखी वृद्धाचा मृतदेह आढळला असून, या प्रकरणी जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे.

शहरातील नवीन बसस्थानक परिसरात रात्री नऊच्या सुमारास अनोळखी पुरुषाचा (वय अंदाजे ६०) मृतदेह आढळला. याबाबत येथील प्रवाशांनी जिल्हापेठ पोलिसांना कळविले.(Dead body of unknown old man has found In Bus Station report of accidental death registered Police Station Jalgaon News)

जिल्हापेठ पोलिसांनी धाव घेऊन मृतदेह जिल्हा शासकीय रुग्णालयात रवाना केला. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भोळे यांनी मृत घोषित केले.

याबाबत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भोळे यांच्या खबरीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली असून, पोलिस नाईक तुषार जावरे तपास करीत आहेत.

