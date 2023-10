Jalgaon Bribe Crime : पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांकडून लाचेची मागणी; कोतवाल निलंबित

By

Jalgaon Bribe Crime : तालुक्यातील चौगाव येथील कोतवाल चंद्रभान रतिलाल बाविस्कर यांना पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांकडून दोनशे रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी निलंबन करण्यात आले आहे.

चौगाव येथील तलाठी कार्यालयात चंद्रभान रतिलाल बाविस्कर हे कोतवाल म्हणून कार्यरत आहेत. (Demand of bribe from farmers for crop inspection jalgaon crime news)

तेथील तलाठ्याने तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांचेकडे कोतवाल चंद्रभान रतिलाल बाविस्कर यांच्याविरोधात तक्रार केली, की कोतवाल बाविस्कर मुलगा सचिन चंद्रभान कोळी ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे ई-पीक पाहणी लावून देण्यासाठी शेतकरी खातेदार यांचेकडून दोनशे रुपयांची मागणी करत असल्याबाबतचा अहवाल कार्यालयात सादर केला.

याबाबत लाचेची मागणी करत असलेला एक ऑडिओ रेकार्डींग त्यांच्या मोबाईलवर प्राप्त झाला असून, पैश्यांच्या मागणीबाबत तलाठी यांनी स्वतः खात्री केली असून, चंद्रभान बाविस्कर यांचा मुलगा सचिन कोळी हा बेकायदेशीरपणे पैशांची मागणी करत असल्याबाबत अहवालात नमूद केले आहे.

दरम्यान, कोतवाल चंद्रभान बाविस्कर यांनी ई-पीक पाहणीच्या कामात टाळाटाळ व अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.

यावरून बाविस्कर हे वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करीत नाही. त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. या प्रकरणी तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांनी आदेशान्वये चंद्रभान रतिलाल बाविस्कर यांना पुढील आदेश होईपर्यंत निलंबित केले आहे. चंद्रभान बाविस्कर यांना निलंबन कालावधीत कोणतेही मानधन देण्यात येणार नाही. तसेच त्यांच्या सेवापटात लालशाईने या आदेशाची नोंद घेण्यात आली आहे.