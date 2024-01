Devgiri Short Film Fest : भारत, भारतीय संस्कृती बळकट करणारे चित्रपट तयार व्हावे

Devgiri Short Film Fest : चित्रपटांच्या माध्यमातून भारतीय समाजमनावर आघात करण्यात आले. विविध कलाकृतींतून समाजमन डळमळीत करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. कुटुंब संबंध टोकावर येऊन बसले आहेत.

समाजातील ही आव्हाने पाहता भारत आणि भारतीय संस्कृती, कुटुंबव्यवस्था बळकट करणारे चित्रपट तयार होणे काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन डॉ. भरत अमळकर यांनी केले. (Devagiri Short Film Festival is being held at Chhatrapati Sambhaji Theater on Saturday and Sunday jalgaon news)