Yashashri Patil : धरणगाव येथील यशश्री पाटीलची उत्तुंग भरारी; अमेरिकेतील मॉस असोसिएट कंपनीत एक कोटी ११ लाखांचे पॅकेज

यशश्री पाटील हिने अमेरिकेत शिक्षण घेत असतानाच मॉस असोसिएट कंपनीकडून प्रकल्प अभियंता पदासाठी १ कोटी ११ लाख रुपयांचे पॅकेजवर नोकरी केली प्राप्त.
धरणगाव - येथील इंदिरा गांधी माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ विद्यालयाची माजी विद्यार्थिनी यशश्री पाटील हिने अमेरिकेत शिक्षण घेत असतानाच मॉस असोसिएट कंपनीकडून प्रकल्प अभियंता पदासाठी १ कोटी ११ लाख रुपयांचे पॅकेजवर नोकरी प्राप्त केली आहे. धरणगाव परिसरात एवढ्या मोठ्या पॅकेजवर काम करणारी यशश्री ही पहिलीच विद्यार्थिनी ठरली आहे.

