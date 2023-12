Jalgaon Sand News : भडगावचा वाळूमाफिया वर्षभरासाठी स्थानबद्ध

Jalgaon Sand News : भडगाव (जि.जळगाव) येथील संशयित अट्टल गुन्हेगार आणि वाळूमाफियाला आज जिल्‍हा प्रशासनाने एक वर्षासाठी स्थानबद्ध करून नागपूर कारागृहात रवाना केले.

भडगाव तालुक्यातील वाळूमाफीया संजय सुरेश त्रिभुवन (वय २६ रा. वाक ता. भडगाव) याच्याविरुद्ध जबरी लूट, सरकारी नोकरांवरील हल्यासह एकूण सहा गंभीर गुन्हे, तीन प्रतिबंधात्मक कारवाई यापूर्वी झाली आहे.(district administration sent accuse Nagpur jail for one year jalgaon sand news)