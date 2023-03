District Bank Election : अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची माळ कुणाच्या गळ्यात? राजकीय डावपेचाचा लागणार कस..

जळगाव : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (District Central Cooperative Bank) अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची शनिवारी (ता. ११) निवड होणार आहे. ‘राष्ट्रवादी’तर्फे अध्यक्षपदाची, तर शिवसेना शिंदे गटातर्फे उपाध्यक्षपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार याबाबत उत्सुकता असली,

तरी नावाबाबत एकमत न झाल्यास संचालक मंडळाच्या बैठकीत निवडणूक होण्याची शक्यताही आहे. (District Central Cooperative Bank President and Vice President will be elected on 11 march jalgaon news)

महाविकास आघाडी व शिवसेना शिंदे गटाच्या संचालकांची शनिवारी सकाळी स्वतंत्र बैठका होणार आहेत. अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी जिल्हा बँकेच्या संचालकांची सभागृहात सकाळी अकराला विशेष बैठक होईल. पीठासीन अध्यक्षपदी जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) संतोष बिडवई असतील. बैठकीत उमेदवारी अर्ज भरणे, माघार घेणे, तसेच आवश्‍यक असल्यास निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया होईल.

अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे

जिल्हा बँकेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या संचालकाचे संख्याबळ अधिक आहे. त्यामुळे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ॲड. रवींद्र पाटील, संजय पवार, प्रदीप देशमुख व डॉ. सतीश पाटील यांची नावे अध्यक्षपदासाठी चर्चेत आहे. पक्षाचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी नऊला जळगावमधील मुक्ताईनगर निवासस्थानी महाविकास आघाडीच्या संचालकांची बैठक होणार आहे. तीत अध्यक्षपदाचा उमेदवार निश्‍चित करण्यात येणार आहे.

शिवसेना शिंदे गटाची बैठक

शिवसेना शिंदे गटाला उपाध्यक्षपद मिळण्याचे निश्‍चित आहे. त्यासाठी शिवसेना शिंदे गटाचे नेते व जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालकाची बैठक सकाळी शासकीय विश्रामगृहावर होणार आहे. तीत उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचे नाव निश्‍चित करण्यात येईल. या पदासाठी पारोळ्याचे आमदार चिमणराव पाटील यांचे नाव चर्चेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राजकीय डावपेचही होण्याची शक्यता

महाविकास आघाडीतर्फे अध्यक्ष व शिवसेना शिंदे गटातर्फे उपाध्यक्षापदाच्या नावाची निश्‍चिती होणार आहे. मात्र, त्यांच्या बैठकीत नावावर एकमत न झाल्यास निवडणूक होऊन राजकीय डावपेच होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकेत भाजपचे आमदार संजय सावकारे एकमेव संचालक आहेत.

त्यामुळे भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेण्याची शक्यता नाकारली आहे, तर शिवसेना शिंदे गटाने उपाध्यक्षपद घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, राज्य व केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजप व शिवसेना शिंदे गटाला जिल्हा बँकेवर वर्चस्व मिळविण्याबाबत विचार आल्यास ते राजकीय डावपेच खेळू शकतात.

त्यामुळे निवडणूकही होण्याची शक्यता आहे. ते झाल्यास अनेक उलटफेर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडते, हे निवडीनंतरच समजेल. त्यामुळे या निवडीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.