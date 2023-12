Jalgaon News : महायुतीत चुकीच्या वक्तव्याने वातावरण दूषित करू नका! : जिल्हाध्यक्ष जळकेकर

Jalgaon News : महायुतीत असलेल्या पक्षांना जागांवर दावा करण्याचा हक्क आहे, परंतु त्यांनी तो आपल्या पक्षाच्या नेत्याकडे करावा उगाच त्याची जाहीर वाच्यता करू नये. महायुतीत असलेल्या नेत्यांचे संबंध चांगले आहेत.

उमेदवारीबाबत दोन्ही पक्षाचे कोअर कमिटीचे सदस्य निर्णय घेतील.