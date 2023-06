Jalgaon Riot News : निरपराध नागरिकांना अटक करू नका; आमदार अनिल पाटील यांच्या सूचना

By

Jalgaon News : शहरातील दंगल ही किरकोळ कारणावरून झाली आहे. त्यात दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे.

मात्र, निरपराध नागरिकांना अटक करू नका, तसेच प्रशासनने संचारबंदी हटवून बाजारपेठ खुली करावी, अशा सूचना आमदार अनिल पाटील यांनी पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार व अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे यांना दिल्या आहेत.

किरकोळ कारणावरून दंगल झाली आहे. त्यात दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. मात्र, निरपराध व्यक्तींना वेठीस धरू नका. उगीच दंगलीचा बाऊ करून जनतेत भीती निर्माण केली जात आहे. शहरात संचारबंदी लावून दुकाने व व्यवसाय बंद झाल्याने नागरिकांसह शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. (Do not arrest innocent civilians Instructions of MLA Anil Patil Jalgaon News)

एकीकडे मतदानासाठी सवलत दिली जाते आणि दुसरीकडे सामान्य जनतेला बंदी घातली जाते. सध्या पेरणीचा हंगाम असल्याने बियाणे, खते, शेती साहित्य खरेदी, दुरुस्ती आदी कामे करणे गरजेचे आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या शाळा सुरू होत असून, गणवेश, दप्तर, वह्या, पुस्तके, बूट व चप्पल खरेदी करावी लागते. संचारबंदीमुळे विद्यार्थी पालक व शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत.

त्यामुळे प्रशासनने संचारबंदी हटवून बाजारपेठ खुली करावी आणि जनतेने शांतता ठेवावी. अफवांना बळी न पडता प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन आमदार अनिल पाटील यांनी केले आहे.

