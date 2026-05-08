Jalgaon Crime : पतीच्या खुनातील महिलेस चार दिवस कोठडी; किरकोळ कारणावरून गुन्हा झाल्याची तपासात कबुली

जळगाव - आयुष्यभर दारूच्या नशेत मारझोड केली, कुटुंब सावरण्यासाठी मी, स्वतःकष्ट केले. मुलांना वाढवलं, आता त्याने राहत्या घराचाही सौदा केला, तरी त्याचा त्रास सुरूच होता, अशी माहिती पतीच्या खुनाच्या गुन्ह्यात अटक केलेल्या संशयित मनीषा भरत पाटील या महिलेने पोलिसांना चौकशीदरम्यान दिली. भरत नामदेव पाटील (वय ५८ वर्षे, रा. केसीपार्क, जळगाव) असे मृत पतीचे नाव आहे. दरम्यान, संशयित मनीषा पाटीलला चार दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले आहेत..शहरातील कानळदा रोडवरील केसी पार्क परिसरात भरत नामदेव पाटील पत्नी मनीषा व दोन मुलांसह वास्तव्यास होते. त्यांची पत्नी शहरातील एका कापड दुकानात कामाला होती, तर दोघं मुलं एमआयडीसीतील कंपनीत कामाला जातात. भरत पाटील यांना दारूचे व्यसन असल्याने कुठलाही कामधंदा नाही, उलट कर्जबाजारीदेखील झाला होता..परिणामी कुटूंबाची संपूर्ण जबाबदारी मनीषा पाटील यांच्यावर होती. गेली अनेक वर्षे मेहनत करून मनीषा यांनी मुलं मोठी केली. मात्र, भरत पाटील यांनी दारू काही सोडलीच नाही. दारूच्या नशेत रोज पत्नीला मारझोड, किरकोळ कारणांनी वाद-भांडणं नित्याचेच होते. असाच तत्कालीक वाद मंगळवारी (ता.५) रात्री नऊला सुरू झाला. मनीषा पाटील या कामावरून घरी परतल्या. त्यावेळी त्यांचे पती दारूच्या नशेत घराच्या ओट्यावर बसलेले होते..कामावरून आल्या आल्याच भरत पाटील यांनी वादाला सुरवात केली. बराच वेळ पतीच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, वाद विकोपाला जावून झटापट झाली व संतापाच्या भरात मनीषा पाटील यांनी पती भरत पाटील यांचा दोरीच्या(परकरच्या नाड्याने) सहाय्याने गळा आवळला. गळा आवळल्यानंतर भरत पाटील हे पलंगावरून खाली कोसळल्याने त्यांच्या डोक्याला दुखापत होऊन अंतर्गत रक्तस्त्रास झाला अन् त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला..चार दिवस पोलिस कोठडीवैद्यकीय अहवाल प्राप्त होताच न्यायालयाच्या परवानगीनुसार संबंधित महिलेला रात्रीतून ताब्यात घेण्यात आले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर रितसर अटक करून आज गुरुवारी (ता.७) जळगाव न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने मनीषा यांना चार दिवस पोलिस कोठडीत पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सुरेश अव्हाड करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.