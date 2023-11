Jalgaon News : शेतकऱ्याकडून मंदिरासाठी 40 गुंठे जमीन दान; गुरुवारपासून प्राणप्रतिष्ठा सोहळा

Jalgaon News : तालुक्यातील वडली येथे ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून भव्य राम मंदिर उभारले आहे. या मंदिरात गुरुवारपासून (ता.१६) तीन दिवस प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासह भरगच्च कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत.

या सोहळ्यासाठी तेरा समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.

वडली गावात राम मंदिर व्हावे, यासाठी अनेक वर्षांपासून ग्रामस्थांकडून संकल्प व प्रयत्न केले जात होते. मात्र प्रत्येक वेळी काही तरी अडचण येऊन ते पुढे जात होते. मात्र सहा महिन्यांपूर्वी एकत्र येऊन ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून मंदिर उभारण्याचा निर्धार केला. त्यासाठी धर्मदाय आयुक्तांकडे ट्रस्टची नोंदणी करण्यात आली.

प्रल्हाद अर्जुन पाटील यांनी मुख्य रस्त्याला लागूनच शेतातील ४० गुंठे जमीन मंदिरासाठी दान केली. गावातील अनेक तरुण सरकारी, खासगी नोकरी व उद्योग, व्यवसायात आहेत. त्यांनी आर्थिक सहकार्यासह पुढाकारही घेतला अन् सहा महिन्यात मंदिर पूर्णत्वास आले.

मंदिर उभारणीसाठी आतापर्यंत २५ लाख रुपये खर्च आला आहे. गावकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने ही रक्कम ट्रस्टकडे जमा केली. आता रंगरंगोटीचे काम केले जात आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्राणप्रतिष्ठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एक्कावन्न जोडप्यांच्या हस्ते होमहवन

प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त १६ ते १८ नोव्हेंबर या तीन दिवसात धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात ५१ जोडप्यांच्या हस्ते होमहवन केले जाणार आहेत. पहिल्या दिवशी गावातून लेझीम खेळत मिरवणूक काढली जाणार आहे.

प्रायचित्त संकल्प, मंडप प्रवेश, गणेश पूजन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, आचार्य पूजन तर १७ ला द्वितीय सत्रात प्रधान मंडल, स्थापना, वास्तू मंडल, मूर्ती जलाधिवाससह इतर कार्यक्रम होतील.

तिसऱ्या दिवशी १८ ला स्थापित देवता हवन, प्रधानमूर्ती प्राणप्रतिष्ठा होईल व दुपारुन महाप्रसाद होणार असल्याची माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष नारायण उंबरे यांनी दिली.