BJP Metting News : स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुकींसाठी सज्ज राहा : डॉ. विजयकुमार गावित

Jalgaon News : येणाऱ्या काळात जिल्हा परिषदेसह नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.

त्यासाठी संघटनात्मक बांधणीवर भर देऊन निवडणूक जिंकण्यासाठी सज्ज राहा, असे आवाहन मंत्री तथा भाजपचे जिल्हा प्रभारी डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले. (Dr. Vijaykumar Gavit say Be prepared for local government elections Organizational meeting of BJP Jalgaon News )

आगामी निवडणुकांच्या पाश्‍र्वभूमीवर रविवारी (ता. २८) झालेल्यां भाजपच्या संघटनात्मक बैठकीत ते बोलत होते.

व्यासपीठावर ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार संजय सावकारे, जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार राजूमामा भोळे, आमदार मंगेश चव्हाण, प्रदेश उपाध्यक्षा स्मिता वाघ, महानगर जिल्हाध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.

बैठकीत डॉ. गावित यांनी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना संघटनात्मक कार्यावर भर देण्याचे आवाहन केले.

येणाऱ्या सर्व निवडणुकीत जिंकण्याच्या दृष्टीने आतापासून तयारीला लागण्याची गरज आहे. प्रत्येक बूथ स्तरापर्यंत आपले संघटन मजबूत झाले पाहिजे. त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी घराघरापर्यंत पोचावे. संघटन बांधणीशिवाय पक्ष बांधणी होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.

‘मी’पणाचा नाश होतो : महाजन

बैठकीत मार्गदर्शन करताना मंत्री महाजन म्हणाले, की राजकारणात अहंकार जास्त काळ टिकत नाही. जे ‘मी’ म्हणत होते ते आज कुठेच राहिले नाहीत. त्यामुळे अहंकार बाजूला ठेवून पक्षासाठी काम करायला हवे.

निवडणुका कार्यकर्त्यांच्याच बळावर जिंकता येतात. त्यामुळे आपले संघटन मजबूत व्हायला हवे, असे आवाहन महाजन यांनी केले. अजय भोळे, विशाल त्रिपाठी, महेश जोशी, डॉ. राधेश्‍याम चौधरी, मधू काटे, नितीन इंगळे यांच्यासह अन्य प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते या वेळी उपस्थित होते.