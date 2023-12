Jalgaon News : केंद्रप्रमुखांच्या सतर्कतेने परीक्षेतील गोंधळ टळला; ‘साने गुरुजीं’च्या नावावरून लिफाफे चुकले

Jalgaon News : जिल्ह्यात यावल व अमळनेर येथे साने गुरुजींच्या नावावरून दोन नामांकीत शाळा आहेत. या दोन्ही शाळा आजच्या ‘एनएमएमएस’च्या परीक्षेसाठी केंद्र होत्या, मात्र महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून चुकून सीलबंद पाकिटात प्रश्नपत्रिका व ‘ओएमआर’ शीटची अदलाबदल झाली.

पर्यायाने परीक्षा दोन तास उशिराने सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांना ताटकळत बसावे लागले.(Due to vigilance of head of centre examination problem solve jalgaon news)