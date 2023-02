Sand Smuggling News : अवैध वाळू वाहतूक करणारे डंपर, ट्रॅक्टर जळोदला पकडले

By

अमळनेर : तापी नदीवरील जळोद येथून अवैध वाळू वाहतूक करणारे डंपर व एक ट्रॅक्टर महसूल पथकाने पकडून पोलिस ठाणे जमा केले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून अवैध वाळू वाहतुकीला जोर आला असून, महसूल पथकाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप होत आहेत. (Dumper tractor transporting illegal sand caught in Jalore action taken by revenue department Jalgaon News)

शनिवारची सुट्टी असल्याची संधी साधत तापी नदीतून अवैध वाळू उपसा होत असल्याची माहिती मिळताच शनिवारी (ता. ४) पहाटे नायब तहसीलदार नवनाथ लांडगे, मंडळ अधिकारी व्ही. पी. पाटील, मंडलाधिकारी चौधरी, तलाठी जितेंद्र पाटील, तलाठी ए. बी. सोनवणे, संदीप शिंदे, प्रकाश महाजन, सतीश शिंदे, भुपेश पाटील, मधुकर पाटील, प्रदीप भदाणे, तिलेश पवार, बळीराम काळे, वाय. आर. पाटील यांच्या पथकाला जळोद गांधली रस्त्यावर सप्तशृंगी मंदिराजवळ सागर रमेश कोळी हा (एमएच १९, झेड १९७०) या डंपरमधून चार ब्रास अवैध वाळू वाहतूक करताना आढळून आला.

तर पहाटे सिंधी कॉलनीजवळ घनश्याम दिगंबर चव्हाण हा ट्रॅक्टर (एमएच १९, बीसी ९९१) मधून एक ब्रास अवैध वाळू वाहतूक करताना आढळून आला. त्याच्याही ट्रॅक्टरचा पंचनामा करून पोलिस ठाण्याला जमा करण्यात आले.

