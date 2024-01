Eknath Khadse News : गिरीश महाजनांनी आपल्याविरुद्ध लोकसभा लढवावी : एकनाथ खडसे

Jalgaon News : गिरीश महाजन तब्बल सहा टर्म आमदार राहिले आहेत. त्यांनी आता लोकसभा निवडणुकीपासून पळ न काढता आपल्याविरुद्ध रावेर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी, असे थेट आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी दिले आहे. (Eknath Khadse statement of Girish Mahajan should contest Lok Sabha against him Jalgaon News)