Surgana Crime : वृद्ध दांपत्याचा कुऱ्हाडीने निर्घृण खून; नातू-नातसुनेने खून केल्याची सुरगाणा पोलिसांची माहिती

सुरगाणा - तालुक्यातील केळुणे येथे वयोवृद्ध दांपत्याची कुऱ्हाडीने वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची घटना मंगळवारी (ता. २५) मध्यरात्री घडली. सखाराम धोंडू गावित (वय ६६) आणि बायजाबाई सखाराम गावित (६३) अशी मृतांची नावे आहेत. या दुहेरी हत्याकांडाने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे..पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, सखाराम आणि बायजाबाई हे नेहमीप्रमाणे घरात झोपले होते. रात्री बाराच्या सुमारास त्यांच्या मानेवर कुऱ्हाडीने वार करून हत्या करण्यात आली. गावापासून घर काही अंतरावर असल्याने आरडाओरडा किंवा किंकाळ्यांचा आवाज कुणाला ऐकू आला नाही.बुधवारी (ता. २६) सकाळी सखाराम गावित यांचा मित्र त्यांना भेटण्यासाठी घरी गेला. त्या वेळी दोघेही रक्ताच्या थारोळ्यात निपचित पडल्याचे आढळून आले. पोलिसपाटील बापूराव भोये यांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली..माहिती मिळताच सुरगाणा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक प्रशांत अहिरे, उपनिरीक्षक मनोज कुवर यांच्यासह पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक पथकानेही घटनास्थळाची पाहणी करून पुरावे संकलित केले.दरम्यान, पोलिसांनी मृत दांपत्याचा नातू देवीदास रघुनाथ गावित आणि त्याची पत्नी वनिता देवीदास गावित यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. चौकशीत दोघांनी संगनमताने हत्या केल्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. सखाराम व बायजाबाई हे मद्यपान करून दररोज शिवीगाळ करीत असल्याने त्यांच्या त्रासाला कंटाळून संतापाच्या भरात हत्या केल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..घटनेची माहिती मिळताच ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, अपर पोलिस अधीक्षक एम. विमला, उपविभागीय पोलिस अधिकारी ब्रह्मदेव शेळके आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक राहुल मोरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाचा आढावा घेतला. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, अंधश्रद्धेशी संबंधित काही कारण आहे का, याचीही चर्चा परिसरात सुरू आहे. या दिशेने कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक प्रशांत अहिरे अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.