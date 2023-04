Market Committee Election : बोदवड बाजार समितीच्या निवडणुकीस स्थगिती

जळगाव : जिल्ह्यातील बोदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Market Committee Election) निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली असून, याबाबतचे शासकीय परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. (Election of Bodwad Agricultural Produce Market Committee was adjourned for now jalgaon news)

जिल्ह्यात ११ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. बोदवड बाजार समितींतर्गत मुक्ताईनगर आणि वरणगाव येथील उपबाजार यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

यातील वरणगाव उपबाजाराला भुसावळ बाजार समितीला जोडण्यात यावे, असा प्रस्ताव आधी सादर करण्यात आला होता. राज्याच्या सहकार खात्याने त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

या अनुषंगाने बोदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितींतर्गत असलेल्या वरणगाव उपबाजाराला भुसावळशी जोडण्यात येत असल्याने बोदवड बाजार समितीच्या निवडणूक तूर्तास स्थगित करण्यात येत असल्याचे परिपत्रकात नमूद केले आहे.

बोदवड बाजार समितीतील वरणगाव उपबाजार हा भुसावळला जोडण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया जिल्हा उपनिबंधकांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडणार आहे. त्यानंतरच बोदवड बाजार समितीची निवडणूक होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सहकार विभागाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केलेल्यांचा मात्र हिरमोड झाल्याचे दिसून येत आहे.