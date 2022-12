जळगाव : सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट कंपनीच्या मालकाला शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करून रक्कम तीन- चार पट करून देतो, असे आमिष दाखवून सुमारे दीड कोटीत फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात चौघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

ओंकारनगरातील रहिवासी तथा वनिरा हायटेक सॉफटवेअर एक्सपोर्ट कंपनीचे मालक वासुदेव रामदास महाजन यांनी ऑक्टोबर महिन्यात गुगलवर ‘ग्रॉथ ट्रेड इंडिया डॉट कॉम’ ही वेबसाईट सर्च केली. ही कंपनी शेअर बाजारात गुतंवणूक करण्या संदर्भात मार्गदर्शन व अन्य प्रकारच्या सेवा पुरवीत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्यात महाजन यांनी सर्व प्रकारची माहिती भरली. (Extortion of 1.5 crore by showing lure of refund in share market Jalgaon Crime News)

हेही वाचा: Nashik News : Digital रुपीच्या Entryने नोट छपाई व्यवसायावर गंडांतर

अशी झाली फसवणूक

नंतर कंपनीकडून आयेशा नामक महिलेचा महाजन यांना फोन आला. त्या महिलेने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासंदर्भात सल्ला दिला. सुरवातीला किरकोळ गुंतवणूक केल्यानंतर त्यांना यात चांगला नफा मिळाला. अशाप्रकारे विश्‍वास संपादन झाल्यानंतर महाजन वेळोवेळी ठराविक रक्कम भरत गेले. याद्वारे त्यांनी तब्बल १ कोटी ४४ लाख २६ हजार ११६ रुपये भरले. मात्र, दिलेल्या वेळेत नफा न मिळाल्याने महाजन यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.

पोलिसांत फिर्याद

त्यावर महाजन यांनी गुरुवारी (ता. ८) दिलेल्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आयशा (पूर्ण नाव माहीत नाही), विष्णू अग्रवाल, रिचा गुप्ता, अंगदसिंग ऊर्फ अरुण (पूर्ण नाव माहीत नाही) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

हेही वाचा : देशाचे नवे पर्यायी चलन ‘डिजिटल रुपी’

हेही वाचा: Jalgaon Milk Union Fraud : मुंडेसह पोलिस अधिकाऱ्यांना नोटीस; न्यायालयाचा अवमान प्रकरण

कोट्यवधींच्या रकमेचे आमिष

वासुदेव महाजन यांना ग्रॉथ ट्रेड इंडियाचा ३ नोव्हेंबरला मेल आला. त्यानुसार त्यांना साडेसात लाख रुपये गुंतवणूक केल्यास २५ ते ३० दिवसांत ६० लाख रुपयांचा परतावा मिळेल, असे आमिष देण्यात आले. संबंधित कंपनी फक्त काही टक्के रक्कम घेईल, असे त्यात नमूद केले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी १ कोटी ४४ लाख २६ हजार ११६ रुपयांची रक्कम ऑनलाईन भरली. २५ नोव्हेंबरला नफ्याची ७ कोटी ६८ लाख ७९ हजार ५१८ रक्कम आणि गुंतवणूक केलेली रक्कम ही २८ नोव्हेंबरला मिळेल, असा मेसेज मेलद्वारे आला. नंतर पुन्हा त्यांना ५ डिसेंबरची तारीख देण्यात आली.

पत्त्याच्या ठिकाणी कंपनीचा पत्ताच नाही

फसवणूक होत असल्याचे लक्षात येत असल्याने महाजन यांनी वेबसाईटवर ग्रॉथ ट्रेड इंडिया सर्च केली. त्यावर कोलकाता आणि नाशिक येथील कंपनीचा पत्ता होता. या पत्त्यावर त्यांनी कंपनीबाबत चौकशी केली असता, या दोन्ही ठिकाणी अशा नावाची कंपनीच नसल्याचे समोर आले.

हेही वाचा: Jalgaon News: अरे बापरे! जळगावच्या कचरा डेपोत साचलाय 3 लाख क्यूबिक टन कचरा; निधी असूनही प्रशासनाची दिरंगाई