Pitru Paksha: सोने, चांदीच्या दरांत घसरण! पितृपक्ष असताही सोन्याला मागणी

जळगाव : इस्रायल व हमास यांच्यात युद्ध सुरू झाले आहे. याचा प्रभाव आंतरराष्ट्रीय सोनेबाजारावर होण्याची शक्यता आहे.

युद्ध अधिक काळ चालले, तरी सोन्याच्या दर वाढण्याची शक्यता सराफ व्यावसायीकांनी वर्तविली आहे. दरम्यान, गेल्या पंधरा दिवसांत सोन्याच्या दरात पंधराशे, तर चांदीच्या दरात तीन हजारांची घसरण झाली आहे. (Fall in gold silver prices Demand for gold despite patriarchy jalgaon)

गणेश चतुर्थीला (ता. २० सप्टेंबर) सोने ५९ हजार ५०० प्रती तोळा, तर चांदी ७३ हजार प्रती किलो (विना जीएसटी) होते. २९ सप्टेंबरला पितृपक्ष सुरू होताच, काही प्रमाणात सोन्याला मागणी घटली होती.

मात्र सोन्याचे दर कमी आहेत, ही संधी साधत अनेकांनी सोने खरेदी सुरू केली. सध्या सोन्याचा दर ५८ हजार, तर चांदी ७० हजारांवर आहे. ‘हमास व इस्रायल’ यांच्यातील युद्ध वाढल्यास त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक घडामोडींवर होतो. यामुळे सोने चांदीचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.

पाच आक्टोबरला सोने ५७ हजार ३००, चांदी ६९ हजार होती. चांदीत एक हजारांची घट होवून ती ६८ हजारांवर आली होती. आता सोन्यात सातशे रूपयांची वाढ होवून सोने ५८ हजारांवर, तर चांदीत दोन हजारांची वाढ होवून ते सत्तर हजारांवर पोचली आहे.

"पितृपक्षातही सोन्याची खरेदी ग्राहक चांगली खरेदी करीत आहेत. दर काही प्रमाणात कमी आहे. कमी दर झालेल्या संधीचे सोने ग्राहक करीत आहेत. इस्रायल व हमास यांच्यातील युद्ध आणखी काही दिवस चालल्यास सोन्याचे दर वाढतील, अशी शक्यता आहे."

-सुशिल बाफना, संचालक, रतनलाल सी. बाफना ज्वेलर्स

काही दिवसातील सोने/चांदीचे दर असे

तारीख सोने (तोळा) चांदी (किलो)

२० सप्टेंबर ५९ हजार ५०० ७३ हजार

२९ सप्टेंबर ५७ हजार ८०० ७२ हजार

२ आक्टोबर ५७ हजार ८०० ७० हजार

५ आक्टोबर ५७ हजार ३०० ६९ हजार

६ आक्टोबर ५७ हजार ३०० ६८ हजार

७ आक्टोबर ५८ हजार ७० हजार