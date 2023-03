Jalgaon Crime News : कुटूंब गेले लग्नाला अन् घरात चोरट्यांच वऱ्हाड; हनुमाननगरातील बंद घर फोडले

By

जळगाव : शहरातील हनुमाननगरातील पाटील कुटुंब नातेवाइकांच्या लग्नासाठी गेले होते. बंद घराचा कडीकोयंडा तोडून चोरट्यांनी दागिन्यांसह रोकड लंपास केली. (family went to wedding closed house in Hanumannagar burglary Jalgaon Crime News)

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

हनुमाननगरातील विशाल गोपाल पाटील यांच्या घरात शेजारील योगेश महाजन यांनी डोकावून पाहिले असता, त्यांना शनिवारी (ता. ४) घराचे दार उघडे दिसले. त्यांनी विशाल पाटील यांना भ्रमणध्वनीवरून कळविले.

पाटील कुटुंबीय सायंकाळी घरी परतल्यावर त्यांना घराच्या मुख्य दाराचा कडीकोयंडा तुटलेला दिसला. घरात गेल्यावर बेडरूममधील कपाटातील सर्व साहित्य अस्ताव्यस्त फेकले होते. कपाटाच्या लॉकरमधील २० ग्रॅमच्या सोन्याच्या बांगड्या, सोन्याच्या दोन बाह्या, दोन मंगळसूत्राच्या वाट्या आणि नऊ हजार रुपयांची रोकड चोरीला गेल्याचे निष्पन्न झाले.

तत्काळ विशाल पाटील यांनी एमआयडीसी पोलिसांना माहिती दिली. त्यावरून पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली. याबाबत एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी तपास करीत आहेत.