Jalgaon News : धानवडच्या शेतकऱ्याची गळफास घेवून आत्महत्या

जळगाव : धानवड (ता. जळगवा) येथील ४० वर्षीय शेतकऱ्याने शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी (ता.१) दुपारी दोनच्या सुमारास उघडकीस आली. याबाबत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. (farmer committed suicide by hanging himself from lemon tree in field jalgaon news)

भरत युवराज पाटील (४०, रा. धानवड, ता. जि. जळगाव) असे शेतकऱ्याचे नाव आहे.

धानवड येथील भरत पाटील हे परिवारासह शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत होते. बुधवारी (ता.१) ते शेतात गेले होते. शेतातील निंबाच्या झाडाला त्यांनी गळफास घेत आत्महत्या केली. हा प्रकार शेजारील शेतकऱ्याच्या लक्षात आल्याने त्यांनी गावातील ग्रामस्थांना माहिती दिली.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: Jalgaon Bribe News : लाच स्वीकारताना महिला तलाठी जाळ्यात

ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी धाव घेत मृतदेह खाली उतरवून जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आणण्यात आला. रूग्णालयात लहान भाऊ आणि बहिणीने एकच आक्रोश केला होता.

आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. मृत भरत यांच्यामागे आई देवकाबाई, पत्नी ललिता, लहान भाऊ राजेंद्र, विवाहित बहिण, दोन मुली आणि एक मुलगा असा परिवार आहे.

हेही वाचा: Jalgaon Crime News : गोंडगावला सव्वालाखांचा ऐवज लंपास