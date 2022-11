By

जळगाव : ट्रॅक्टरचे चाक पोटावरुन गेल्याने विजय भिका चौधरी (४३, रा. सावखेडा, ता. जळगाव) या शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी (ता.२) दुपारच्या सुमारास घडली. तालुका पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

सावखेडा (ता.जळगाव) येथे विजय चौधरी हे शेतकरी कुटुंबीयांसह वास्तव्यास होते. मंगळवारी (ता.१) ट्रॅक्टर दुरुस्ती करीत असताना त्यांच्या पोटावरुन ट्रॅक्टरचे चाक गेले. यात चौधरी यांना गंभीर दुखापत झाली.(Farmer dies after tractor runs over his stomach Jalgaon News)

त्यांना तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यांना वाचवण्याचे शर्तीचे प्रयत्न सुरु असताना आज त्यांचा मृत्यू झाला. विजय चौधरी यांचा मृतदेह विच्छेदनासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आला.

दुपारी त्यांच्या मृतदेहाचे विच्छेदन झाल्यानंतर तो नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आला. तालुका पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. अनिल फेगडे तपास करीत आहे.

