अतिवृष्टीच्या अनुदानाची शेतकऱ्यांना प्रतिक्षाच 

पातोंडा (ता.अमळनेर) : ऑगस्ट 2019 च्या अतिवृष्टीच्या अनुदानापासून तालुका वंचित आहे. सुमारे 51 गावांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असून, शेतकऱ्यांना न्यायाची अपेक्षा आहे.

मागील वर्षी पातोंडा, मठगव्हाण, रूंधाटी, दापोरी खुर्द, मुंगसे, सावखेडा, गंगापूरी, खापरखेडा, जळोद, दापोरी बु., धावडे, कामतवाडी, खेडी, खौशी, पिळोदा, पिंपळी, बोहरा, कळमसरे, पाडसे व अशा 51 गावात खरीपाच्या पेरण्या झाल्या. नंतर ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी होऊन हजारो हेक्टर शेतीतील खरीप हंगामातील पिके पुर्णपणे नष्ट झाली होती. जिल्हाधिकारी डाॅ. अविनाश ढाकणे व तत्कालीन तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी प्रत्यक्ष शेती बांधांवर येऊन नुकसानीच्या पंचनामा करण्याचे आदेश संबधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. यानुसार गटविकास अधिकारी, तालूका कृषी अधिकारी, तलाठी वाय. आर. पाटील व कृषी सहाय्यक दिनेश पाटील यांनी भर पावसात अतिवृष्टीमुळे शेतात साचलेल्या पाण्यातून रस्ता काढत पहाणी करून 2 हजार 500 हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे केले. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात पुर्ण तालुक्यात अतिवृष्टीची नोंद करण्यात आली. पंचनामे करण्यात आले. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई शेतक-यांच्या खात्यावर जमा झाली. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना मात्र अजूनही नुकसान भरपाई अनूदानाची प्रतिक्षा आहे. आधीच शेतीत खरीप पिकांचे पुर्णतः नुकसान झाले व त्यात कोरोनामुळे लाॅकडाऊन दरम्यान सर्वच रोजागराची माध्यमे बंद असतांना कुटूंबाचे पालन पोषण करतांना जगाच्या पोशींद्याला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कुटूंबाचे भरणपोषण करावे की खरीपाकरीता खते व बियाणे विकत घ्यावीत असा मोठा पेचप्रसंग शेतक-यांना सतावत आहे. शासनाने अतिवृष्टी अनूदानाची रक्कम मंजूर केलीली आहे. अनुदानाची रक्कम जिल्हास्तरावर रखडलेली असल्याचे शेतकरी बोलत आहेत. नवीन वर्षाच्या खरीप हंगामाला सुरूवात झाली असताना देखील प्रशासनाच्या हलगर्जी पणामुळे हजारो शेतकरी आज देखील अतिवृष्टी अनूदानापासून वंचित आहेत. पातोंडासह 51 गावात ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीचे अनूदान वाटप बाकी आहे. याबाबतची आवश्यक माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयास वेळोवेळी सादर करण्यात आली असून तहसील प्रशासनाकडून त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे.

- मिलींद वाघ, तहसीलदार, अमळनेर.



Web Title: Farmers are waiting for the subsidy of excess rainfall