जळगाव : शहरातील अजिंठा चौकातील ईदगाह कॉम्प्लेक्सशेजारील मार्केटमधील टायर दुकानासह भंगार साहित्याला बुधवारी (ता. १२) सकाळी आग लागली. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या दोन बंबांनी आग आटोक्यात आणली.

अजिंठा चौफुलीजवळ असलेल्या ईदगाह कॉम्प्लेक्सशेजारीच टायर दुकानालगत असलेल्या कचऱ्याला बुधवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास आग लागली. काही क्षणांत आग मोठ्या प्रमाणात पसरून दुकानातील टायर आणि इतर साहित्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले.(Fire News Huge fire broke out scrap market in front of Eidgah jalgaon news)

घटनेची माहिती कळताच एमआयडीसी पोलिसांनी मदतीसाठी धाव घेतली. दुकानातून उठत असलेले धुराचे लोट दूरवरून दिसून येत असल्याने उपस्थित नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. महापालिकेच्या अग्निशामक दलास पाचारण करण्यात आले.

काही मिनिटांच्या आत अग्निशमन विभागाचे दोन बंब घटनास्थळी दाखल झाले. आगीत जुने-नवे टायर, रबरी साहित्य आणि प्लॅस्टिकचे भंगार साहित्य, भंगार वाहने जळून खाक झाली. यात साधारण पाच लाखांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविला जात असून, एमआयडीसी पोलिसांत आकस्मिक आगीची नोंद करण्यात आली आहे.

शॉर्टसर्किटने आग भंगार बाजारात शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज वर्तविला जात असून, वीजतारांमध्ये स्पार्किंग होऊन कचरा पेटून ही आग लागल्याचे सांगण्यात आले.

