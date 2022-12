Jalgaon Fraud Crime : लग्न लावून देण्याच्या नावाने अडीच लाखांत फसवणूक!

जळगाव : लग्न जमवून देण्याचा बहाणा करून महिलेकडून सुमारे दोन लाख ४२ हजार रुपये घेत फसवणूक केल्याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पारोळा न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. (Fraud of two half lakhs in name of marriage Jalgaon Crime News)

तरुणांचे लग्न लावून देण्याचे अमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक करणारी टोळी जिल्ह्यात सक्रिय असल्याचे या घटनेतून समोर आले आहे. मालूबाई सुभाष पाटील (रा. हिरापूर, ता. पारोळा) यांचा मुलगा योगेश याचा विवाह एकोडी (ता. तिरोडा, जि. गोदिंया) येथील अपेक्षा गोवर्धन बोदरे या तरुणीशी जमवून देतो, म्हणून संशयित अनिल संजय पाटील (रा. साने गुरुजी कॉलनी, चोपडा, ह.मु. एकोडी, ता. तिरोडा, जि. गोदिंया), जितेंद्र अशोक पाटील, नाना पांडुरंग पाटील (दोन्ही रा. दगडी सबगव्हाण, ता. पारोळा) यांनी मध्यस्थी केली होती.

या विवाहाचा खर्च म्हणून संशयित वधू अपेक्षा बोदरे, राहुल गोवर्धन बोदरे (दोन्ही रा. एकोडी), तसेच मध्यस्थी तिघे, अशा पाच जणांनी तक्रारदार मालुबाई पाटील यांच्याकडून एक लाख २१ हजार रुपये रोख घेतले. तसेच १३ जुलै २०२२ ला संशयित नाना पाटील (रा. दगडी सबगव्हाण) यांच्या घरी योगेश याचा साखरपुडा केला होता. उंदीरखेडा (ता. पारोळा) येथील नागेश्वर मंदिरात १८ ऑगस्टला लग्न लावून देण्याचे ठरले.

मात्र, विवाह ठरलेल्या तारखेला लागला नाही. लग्न लावण्यासाठी या संशयितांनी पुन्हा तक्रारदाराकडे पैशांची मागणी करत लग्न मोडू, असे धमकाविले होते. त्यानंतर १५ दिवसांत पैसे परत करतो, अशी बतावणी करून बदल्यात हातउसनवारीची नोटरी करून संशयित अनिल पाटील याने १ लाख २१ हजार रुपये तक्रारदाराकडून घेतले. तगादा लावूनही संशयितांनी तरुणाचे ना लग्न लावून दिले, ना तक्रारदाराला रक्कम परत केली.

फसवणूक झाल्याची खात्री पटल्यानंतर मालूबाई पाटील यांनी पारोळा दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी होऊन कोर्टाने पाचही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. फिर्यादीतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत भिमराव ठाकरे (पारोळा) यांनी कामकाज पाहिले.

