Jalgaon News : गोदावरी रुग्णालयात मोफत शस्त्रक्रिया सप्ताह; 8 ते 14 मार्चपर्यंत आरोग्य अभियान

जळगाव : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून गरोदर (Pregnant) स्त्रियांची मोफत प्रसूती, तसेच विविध शस्त्रक्रिया अभियान आयोजित करण्यात आले आहे. (Free Surgery Week at Godavari Hospital and Arogya Abhiyan from 8 to 14 March jalgaon news)

यात दुर्बिणीद्वारे गर्भपिशवी व कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया तसेच गुडघा बदल, मणका आदी सामान्य, गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांसाठी सप्ताह आयोजित केला आहे. डॉक्टरांचा सल्‍ला, निदान व उपचार सर्वच नि:शुल्क स्वरूपात केले जाणार आहे.

८ ते १४ मार्च या कालावधीत डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालयात येऊन या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन गोदावरी फाउंडेशनच्या सदस्या डॉ. केतकी पाटील यांनी केले आहे.

हेही वाचा : तुमच्याकडं कागदी स्वरुपातले शेअर आहेत? मग हे वाचाच....

या सप्ताहात केवळ शस्त्रक्रियाच नव्हे, तर दारूमुळे उद्भवलेले किडनी विकार, लकवा, ब्रेन हॅमरेज यासह हृदयविकार रुग्णांसाठी टू डी इको, एन्जिओग्राफी, एन्जिओप्लास्टी कार्डियाक विकारांवरही मोफत उपचार केले जाणार आहेत.

'रुग्णांच्या सेवेसाठी शस्त्रक्रिया सप्ताह राबविला जाणार आहे. यात सर्व प्रकारच्या आजारांवर, शरीरातील प्रत्येक अवयवाच्या विकारावर तज्ज्ञांद्वारे निदान, उपचार केले जातील. एकाच छताखाली ही सुविधा उपलब्ध असून, रुग्णांनी ‘आरोग्यमं धनसंपदे’च्या मार्गाने एक पाऊल पुढे टाकावे." -डॉ. उल्हास पाटील