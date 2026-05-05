Police Sub-Inspector : लोणे गावचा तरुण पोलिस खात्याची नोकरी करून परिश्रमातून झाला फौजदार

जळगाव - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या विभागीय पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेत धरणगाव तालुक्यातील लोणे गावचे सागर गणेश पाटील यांनी राज्यात दहावा क्रमांक प्राप्त केला. या यशाबद्दल नुकताच नोबेल फाउंडेशनतर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला..सागर पाटील यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण धरणगाव येथे पूर्ण केले. अभ्यासाच्या बळावर जळगाव पोलिस दलात त्यांनी नोकरी प्राप्त केली. मात्र, स्वप्न एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण व्हायचे होते, त्यामुळे पोलिसाची २४ तास नोकरी सांभाळून त्यांनी उपनिरीक्षक पदाचा अभ्यास सुरू केला. २०२२ मध्ये परीक्षा दिली तेव्हा शारीरिक चाचणीची तयारी करताना गुडघ्याला दुखापत झाली..वजन जास्त असल्यामुळे संपूर्ण ताण एकाच गुडघ्यावर पडला. तीन महिने पलंगावर सागर पडून होता. मात्र २०२३ मध्ये पुन्हा जाहिरात निघाली. अगदी ५० मीटर दोन दोन पाऊल चालण्यापासून सागरने प्रयत्न सुरू केले खूप वेदना आणि त्रास सहन करून सागर हळूहळू १०० मीटर २०० मीटर चालू लागला. सरावामुळे आपल्या धावण्याची शक्ती त्यांनी प्राप्त केली आपले वजन त्यांनी तब्बल वीस किलोने कमी केले..लोणे येथील शेतकरी गणेश वामन पाटील आणि शोभा पाटील यांचे सागर हे चिरंजीव आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सागर पाटील यांचे यश प्रेरणादायी आहे.