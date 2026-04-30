Gas Cylinder Theft : गॅस सिलिंडर चोरणारी टोळी गजाआड; साडेचार लाखांचा मुद्देमाल जप्त

जळगाव - शहर व परिसरात गॅस एजन्सींचे गुदाम फोडून सिलिंडर चोरी करणाऱ्या अट्टल गुन्हेगारांच्या टोळीचा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पर्दाफाश केला. फैजपूर व वरणगाव पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या दोन गंभीर गुन्ह्यांचा उलगडा करीत पोलिसांनी बुधवारी (ता. २९) तीन संशयितांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून तब्बल ४ लाख २७ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे..फैजपूर येथील ओबर गॅस एजन्सीचे संचालक ललित राणे यांनी शनिवारी (ता. २५) दिलेल्या फिर्यादीनुसार अज्ञात चोरट्यांनी गुदामाचे कुलूप तोडून ३ लाख ११ हजार ८०० रुपये किमतीचे १०० भरलेले गॅस सिलिंडर चोरून नेले होते. त्यानंतर वरणगाव येथेही अशाच प्रकारे ५७ सिलिंडर चोरीस गेल्याची घटना उघडकीस आली होती. या दोन्ही घटनांमुळे परिसरात खळबळ उडाली होती..या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल गायकवाड यांनी विशेष पथके तयार केली. घटनास्थळाचे बारकाईने निरीक्षण, सीसीटीव्ही फुटेजचा अभ्यास आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे संशयित वाहनांचा मागोवा घेण्यात आला. या तपासातून शेख बिलाल शेख नबी (कासोदा), वसीम खान शाबीर खान (तांबापुरा) आणि चेतन सुरेश काळे (नशिराबाद) यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्यांनी साथीदारांसह दोन्ही गुन्हे केल्याची कबुली दिली..संशयितांकडून १५७ सिलिंडर जप्तसंशयितांकडून ६२ भरलेले व ९५ रिकामे असे एकूण १५७ गॅस सिलिंडर तसेच सुझुकी बर्गमन मोपेड असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने यशस्वीपणे पार पाडली. दरम्यान, अटकेतील संशयितांना पुढील तपासासाठी फैजपूर पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले असून, पोलिस उपनिरीक्षक मैनुद्दीन सय्यद व विनोद गाभणे हे अधिक तपास करीत आहेत.