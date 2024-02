BJP Gaon Chalo Campaign: जिल्ह्यातील 3800 कार्यकर्ते जाणार गावागावांत मुक्कामी : गिरीश महाजन

जळगाव : आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी म्हणून भाजपने ‘मिशन मोड’वर काम सुरू केले असून, त्याचाच भाग म्हणून पक्षाचे जळगाव जिल्ह्यातील तीन हजार ८०० कार्यकर्ते गावागावांत मुक्कामी जाणार आहेत. (Girish Mahajan statement about BJP Gaon Chalo Campaign 3800 activists of district will go to stay in villages jalgaon political)