Girna Dam Water Storage : नाशिक अन् गुजरातच्या पावसाने गिरणा धरण फुल्ल! 21 हजार हेक्टर शेती फुलणार; काय आहे ताजी स्थिती?

जळगाव : जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या गिरणा धरणातील जलसाठा सध्या ९७ टक्क्यांवर स्थिर आहे. नाशिक आणि गुजरातमध्ये झालेल्या चांगल्या पावसामुळे यंदा जुलैमध्येच धरण १०० टक्के भरले होते. मागील काही दिवसांपासून गिरणा धरणातून होणारा विसर्ग बंद करण्यात आला आहे..गिरणा धरण नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव आणि जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यांच्या सीमेवर आहे. या धरणाचा सर्वाधिक लाभ जळगाव जिल्ह्याला होतो. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव आणि मनमाड परिसरालाही या धरणाचा फायदा होतो. जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, धरणगाव आणि एरंडोल तालुक्यांतील शेतीला गिरणा धरणाचा मोठा लाभ होतो. धरणातून सुमारे २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील रब्बी पिकांना पाणी उपलब्ध होते..Kolhapur Farmer Loan Waiver Second List : शेतकरी कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर! जिल्ह्यातील 3,833 शेतकऱ्यांना दिलासा; तुमचे नाव आहे का?.यंदा कमी पावसामुळे गिरणा धरण पूर्ण क्षमतेने भरेल की नाही, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र, धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील नाशिक जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्याने जलसाठ्यात मोठी वाढ झाली. जूनमध्ये धरणात २१ टक्के जलसाठा होता. जूनअखेर पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर साठ्यात सातत्याने वाढ होत गेली. गिरणा धरणाची एकूण साठवण क्षमता १८ टीएमसी आहे. सन २०२४ आणि २०२५ मध्येही हे धरण १०० टक्के भरले होते. त्यापूर्वी २०२३ मध्ये धरणातील जलसाठा केवळ ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. यंदा मात्र धरणात मुबलक जलसाठा उपलब्ध आहे..Jalgaon Ganeshotsav : बऱ्हाणपूरहून आणलेली 47 हजारांची 12 फुटांची गणेशमूर्ती वाटेतच दुभंगली! स्थापनेपूर्वीच विसर्जनाची दुर्दैवी वेळ; कार्यकर्त्यांचा मूर्तिकारावर गंभीर आरोप.अन्य प्रकल्पही भरलेजिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील अभोडा, सुकी आणि मंगरूळ हे प्रकल्पही १०० टक्के भरले आहेत. चाळीसगाव तालुक्यातील मन्याड प्रकल्पात ५६ टक्के जलसाठा आहे. धुळे जिल्ह्यातील पांझरा प्रकल्पही १०० टक्के भरला आहे. शिरपूर तालुक्यातील अनेर धरणातून जलसाठा नियंत्रणासाठी विसर्ग सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.