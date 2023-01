Jalgaon News : गोद्रीची पाणी, रस्ते, आरोग्याची समस्या सुटली

जळगाव : कुंभ मेळाव्यामुळे गोद्री गावात पाण्याची समस्या, वीज, शौचालय, रस्ते व आरोग्य केंद्र, अशा विविध समस्या सुटल्या आहेत.

खरेतर गोद्री गावाचा भरपूर विकास होत आहे. हिंदू समाजातील प्रमुख संतांचा पदस्पर्श आमच्या गावाला होणार आहे. त्यामुळे अविस्मरणीय असा हा सोहळा असेल, अशी भावना ग्रोदीच्या (ता. जामनेर) सरपंच मंगलाबाई भगवान पाटील यांनी व्यक्त केल्या. (Godri village water roads health problems have been solved Sarpanch Mangala Patil Say Development happened because of Kumbh Mela Jalgaon News)

गोद्री येथे २५ ते ३० जानेवारीदरम्यान हिंदू गोर बंजारा, लबाना व नायकडा समाज कुंभाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्त स्थानिक ग्रामस्थ अतिशय उत्साहात कामाला लागले असून, गोद्रीसारख्या छोट्याशा गावात ऐतिहासिक भव्य दिव्य कुंभ होत असल्यामुळे चैतन्य दिसून येत आहे.

सरपंच पाटील म्हणाल्या, की या कुंभाला सर्व समाजबांधवांनी आवर्जून यावे. गोद्री येथे हिंदू गोर बंजारा, लबाना व नायकडा समाज कुंभ होत असल्याने आम्ही व सर्व ग्रामस्थ भाग्यवान आहोत. देशभरातील साधू, संत व महंत गोद्री गावात येणार आहेत.

त्यामुळे भविष्यातही हा कुंभ आमच्यासाठी प्रेरणा ठरेल. आमच्या भावी पिढ्यांसाठी याचा लाभ होईल. एवढा मोठा धार्मिक कार्यक्रम आमच्या गावात होईल, असे कधीच आम्ही विचार केला नव्हता.

