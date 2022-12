By

पाचोरा : येथील सिंधी कॉलनी भागातील ६६ वर्षीय वृद्धेच्या गळ्यातील सव्वालाख रुपये किमतीची मंगलपोत अज्ञात चोरट्यांनी धूमस्टाइल लांबवली. या प्रकरणी पाचोरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. (Gold Mangalsutra of old woman seized by thief Jalgaon News)

सिंधी कॉलनीतील कमला वरलानी या परिसरात इव्हिनिंग वॉक करत असताना २५ ते ३० वयाचे दोन जण दुचाकीने मागून आले व त्यांनी गळ्यातील सतरा ग्रॅम सोन्याची चैन व त्यातील सात ग्रॅमचे पेंडल अशी सव्वालाख रुपये किमतीची मंगलपोत लांबवून धूम ठोकली.

श्रीमती वरलानी यांनी आरडाओरड केली. परंतु तोपर्यंत चोरटे पसार झाले. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक योगेश गणगे तपास करीत आहेत.

