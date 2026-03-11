जळगाव

Gold Investment Returns : सोने गुंतवणुकीने दोन महिन्यांत तब्बल 28 हजारांचा परतावा; इराण-अमेरिका युद्धानंतरही भावात घसरण, सुवर्ण बाजारात अस्थिर वातावरण

Gold Investment Gives 21% Return in Just Two Months : गेल्या दोन महिन्यांत सोन्याने २१ टक्के तर चांदीने १४ टक्के परतावा दिल्याने गुंतवणूकदार पुन्हा सुवर्णबाजाराकडे वळले आहेत. जागतिक घडामोडींमुळे भावात चढ-उतार सुरू आहेत.
देवीदास वाणी
जळगाव : गुंतवणूक करताना कमी कालावधीत अधिक परतावा कशात मिळेल, याचा हिशेब केला जातो. यात गुंतवणूकदारांचा कल हा सोन्या-चांदीकडेच जास्त (Gold Investment Return 2026) असतो. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या भावात सातत्याने घसरण सुरू आहे.

