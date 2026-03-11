Gold Investment Returns : सोने गुंतवणुकीने दोन महिन्यांत तब्बल 28 हजारांचा परतावा; इराण-अमेरिका युद्धानंतरही भावात घसरण, सुवर्ण बाजारात अस्थिर वातावरण

जळगाव : गुंतवणूक करताना कमी कालावधीत अधिक परतावा कशात मिळेल, याचा हिशेब केला जातो. यात गुंतवणूकदारांचा कल हा सोन्या-चांदीकडेच जास्त (Gold Investment Return 2026) असतो. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या भावात सातत्याने घसरण सुरू आहे. .परिणामी, गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा त्याकडे वळाल्याचे दिसून येत आहे; परंतु गेल्या जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यांचा विचार केल्यास सोन्याच्या दहा ग्रॅममध्ये २१ टक्के परतावा अर्थात २८ हजारांचा व चांदीत एक किलो मागे ३३ हजारांचा (१४ टक्के) परतावा मिळाला..जानेवारी २०२६ च्या सुरवातीस सोन्याचा भाव प्रति दहाग्रॅम १ लाख ३३ हजार २०० रुपये (विना जीएसटी) होता. रविवारी (ता. ९) सोन्याचा भाव दहाग्रॅमसाठी १ लाख ६१ हजार २०० होता. दोघांमधील फरक २८ हजारांचा आहे. .Sayali Surve Gharwapsi : प्रेमासाठी बदलला धर्म! 10 वर्षात झाली 4 मुलं, पण नवऱ्यानं..; पुण्यातील सायलीची हिंदू धर्मात वापसी, तिच्यासोबत सासरी असं काय घडलं?.याचाच अर्थ ज्या गुंतवणूकदारांनी १ जानेवारीला दहा ग्रॅम सोने घेतले असेल त्यांना २८ हजारांचा परतावा मिळाला. एक जानेवारीलाच चांदीचा भाव २ लाख ३५ हजार होता. रविवारी चांदीचा भाव प्रतिकिलो २ लाख ६८ हजार होता. चांदीत गुंतवणूकदाराने चांदी विकल्यास त्याला ३३ हजारांचा परतावा मिळेल. फक्त दोन महिन्यांत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात परतावा (व्याज) सोने-चांदीतच मिळू शकतो, असे सुवर्णबाजाराचे अभ्यासक सांगतात..आगामी काळ वाढण्याचाचजानेवारीनंतर सोने व चांदीचा भाव वाढतच गेला आहे. आगामी काळातही भाव वाढत जाईल'', असे अभ्यासक सांगतात. मात्र, सध्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे सुवर्णबाजारात अस्थिर वातावरण आहे. भाव वाढेल किंवा कमी होतील, हे युद्ध सुरू असताना सांगणे कठीण आहे..Why Iranian Oil is Important : इराणच्या 'काळ्या सोन्या'साठी जग का आहे वेडं? कच्च्या तेलात असं काय आहे, जे इतर देशांकडे नाही?.युक्रेन-रशिया युद्धात सोने ५५ हजारगेल्या २०२२ मध्ये युक्रेन-रशिया युद्धापासून सोने-चांदीचे भाव खऱ्याअर्थाने वाढण्यास सुरवात झाली. युक्रेन-रशिया युद्धात सोन्याचा भाव वाढून ५५ हजारांपर्यंत प्रति दहाग्रॅम पोहोचले होते, तर चांदी ७७ हजारांवर प्रतिकिलो होती. त्यानंतर सातत्याने सोने-चांदीचे भाव वाढत गेले..चार वर्षांत लाखाने सोने वधारलेमार्च २०२२ मध्ये सोने ५५ हजार प्रति दहाग्रॅम होते. आज मार्च २०२६ मध्ये सोने १ लाख ६ हजार २०० रुपयांनी वाढले आहे. चांदी ७५ हजार प्रतिकिलो होती, ती चार वर्षांत १ लाख ९३ हजारांनी वाढली आहे..सोने-चांदीच्या बाजारात सध्या अस्थिरतेचे वातावरण आहे. अमेरिका-इराण युद्ध सुरू आहे. सुमारे २० हजार रुपयांची घट किंवा वाढ यात होऊ शकते. त्यापेक्षा कमी नाही व जास्तही नाही.-स्वरूप लुंकड, सुवर्ण अभ्यासक, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.