Yashwantrao Chavan Vasahat Scheme: विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न साकार होणार

Yashwantrao Chavan Colony Scheme: जिल्ह्यात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (विजाभज) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल ‌योजनेत २०२३-२४ या वर्षासाठी एक हजार ४९ लाभार्थ्यांच्या घरकुल प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे.

यामुळे ‘विजाभज’ प्रवर्गातील या लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे. (Government approved Gharkul proposal of one thousand 49 beneficiaries in Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Gharkul Yojana jalgaon news)