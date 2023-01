Graduate Constituency Election : मतदानासाठी जांभळ्या रंगाच्या स्केचपेनचाच वापर करा

जळगाव : नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक सोमवारी (ता. ३०) आहे. सकाळी आठ ते दुपारी चारपर्यंत मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी मतदान करताना मतदारांनी मतपत्रिकेसोबत पुरविण्यात आलेल्या जांभळ्या रंगाच्या स्केचपेनचाच वापर करावा.

इतर कोणताही पेन, पेन्सिल, बॉल पॉइंट पेन किंवा अन्य साहित्यांचा वापर करू नये, असे जिल्हाधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक अधिकारी अमन मित्तल यांनी सांगितले. (Graduate Constituency Election Use purple sketch pen only for voting one proof of identity is mandatory jalgaon news)

निवडणुकीसाठी मतदान हे पसंतीक्रमानुसार असल्याने पहिल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावासमोरील रकान्यात १ हा अंक लिहून मतदान करावे, १ हा अंक फक्त एकाच उमेदवाराच्या नावासमोर लिहावा. यापुढील पसंतीक्रम जसे २,३,४… नोंदविणे ऐच्छिक आहे.

जेवढे उमेदवार निवडणूक लढवीत आहेत त्या सर्वांचे संख्येइतके पसंतीक्रम मतदारास नोंदविता येतील. मतपत्रिकेवर नमूद करावयाचा पसंतीक्रम केवळ अंकांमध्ये व एकाच भाषेत (देवनागरी, इंग्रजी, रोमन किंवा राज्य घटनेतील आठव्या परिशिष्टामध्ये नमूद कोणतीही इतर भारतीय भाषा) नमूद करावयाचा आहे.

(उदा. १,२,३,४,५ किंवा 1,2,3,4,5 किंवा I,II,III,IV,V) असा पसंतीक्रम नोंदवावा. शब्दात (एक, दोन, तीन...) असे लिहू नये. आपल्या पसंतीच्या उमेदवारापुढे ‘X’ किंवा ‘√’ अशी खूण करू नये. मतपत्रिकेवर नाव, कोणताही शब्द, सही, अंगठा करू नये, असेही सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी मित्तल यांनी कळविले आहे.

दहा कागदपत्रे पुरावे ग्राह्य धरणार

या निवडणुकीसाठी या मतदानासाठी मतदारांना मतदान केंद्रावर त्यांच्या मताधिकार वापरण्यासाठी मतदार छायाचित्र ओळखपत्र सादर करावे लागणार आहे. मात्र, जे मतदार त्यांचे मतदार छायाचित्र ओळखपत्र (ईपीआयसी) सादर करू शकणार नाहीत त्यांनी आधारकार्ड, वाहनचालक परवाना, पॅनकार्ड, भारतीय पारपत्र, केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपन्या यांनी कर्मचाऱ्यांना जारी केलेले फोटोसह सेवा ओळखपत्र, खासदारांना/आमदारांना जारी करण्यात आलेले अधिकृत ओळखपत्र, संबंधित शिक्षक आणि

पदवीधर मतदारसंघातील मतदार ज्या शैक्षणिक संस्थेत काम/नोकरी करीत आहेत त्या शैक्षणिक संस्थांनी जारी केलेले सेवा ओळखपत्र, विद्यापीठाद्वारा वितरित मूळ पदवी/पदविका प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले शारीरिक दिव्यांगत्वाचे मूळ प्रमाणपत्र, भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने वितरित केलेले युनिक डिसॅबिलीटी ओळखपत्र (यूडीआयडी) आदी सादर करून मतदान करता येईल.

